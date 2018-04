"Ausser 'Fuck!' war nichts mehr in meinem Kopf"

"Ich hatte wochenlang auf die Klausur gelernt. Ja, ich war nervös, aber nicht mehr oder weniger als bei den Prüfungen davor. Dachte ich jedenfalls. Jetzt, wo ich im dritten Semester war, kannte ich die Aufregung vor einer Klausur – und obwohl das Herzklopfen und Kribbeln im Bauch mir manchmal unangenehm waren: Die Aufregung machte mich wacher, pushte mich.



Mein Magen zog sich zusammen



Als mir dieses Mal beim Durchlesen der ersten Fragen das Adrenalin in den Körper schoss, fühlte es sich aber irgendwie anders an. Mir wurde heisser als sonst. Ich fühlte mich eingeengt. Ich wusste, dass ich die Themen gestern noch in meinem Kopf hatte, bloss: Heute fiel mir keine einzige Antwort mehr ein. Je mehr ich las, desto schwitziger wurden meine Hände. Mein Magen zog sich zusammen. Mein Herz fing an zu rasen. Ich las schneller, in der Hoffnung irgendwo weiter unten auf dem Blatt noch etwas zu finden, was mir bekannt vor kam. Aber ausser 'Fuck!' war in meinem Kopf nichts mehr.



Der Kloss in meinem Hals wurde immer grösser



Am liebsten wäre ich aufgestanden und losgerannt, gleichzeitig fühlte ich mich wie gelähmt und konnte meinen Stift kaum mehr halten. Der Kloss, der sich in meinem Hals breit machte, wurde immer grösser. Ich nahm einen Schluck Wasser, um mich wieder zu beruhigen. Es half nicht.



Weil ich mir sicher war, dass mich meine Kommilitonen gleich alle anstarren würden, wenn ich noch öfter die Hände an meiner Hose abwischte, versuchte ich, mich so ruhig wie möglich zu verhalten. Ich hatte Schiss, dass sie mich für eine Versagerin halten würden. Eine, die bei einer mittelmässig anspruchsvollen Prüfung schon durchdreht.



Ich war mir todsicher, jeden Moment umzukippen



Die Buchstaben auf dem Blatt verwandelten sich in kleine, zuckende Blitze und verschwammen dann komplett vor meinen Augen. Ich war mir todsicher, jeden Moment vom Stuhl zu kippen – aber nichts passierte. Ich fiel durch die Prüfung.