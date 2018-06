Ab heute läuft der langersehnte Film "Ocean's 8" in den Schweizer Kinos. Schon nur wegen der Starbesetzung wird es sich lohnen, die Gangster-Komödie zu schauen: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anna Hathaway und Rihanna brillieren in den Hauptrollen, die heimlichen Highlights des Films sind aber die Gastauftritte.



Debbie Ocean, gespielt von Sandra Bullock, will mit ihren kriminellen Kolleginnen eine diamantenbesetzte Halskette an der starbesetzten Met Gala ind New York klauen. Und was wäre die glamouröse Met-Gala ohne Prominenz? Dachte sich auch der Regisseur des Filmes, Gary Ross, und überrascht die Zuschauer mit unzähligen Comeos, die sich an der Fake-Met-Gala tummeln. Etwa 50 Prominente aus der Film-, Musik-, Reality-TV- und Modelwelt haben einen kurzen Auftritt im Streifen, in dem sie sich selbst spielen. Achtung Spoiler!