Am Wochenende zeigte der neue Dior-Menswear-Chefdesigner Kim Jones seine erste Kollektion. Das waren die Höhepunkte.

Die Männer-Modeschauen für den Frühling/Sommer 2019 sind in vollem Gang. Am Samstag lud Dior zur Show in Paris. Top-Menswear-Designer Kim Jones , zuvor bei Louis Vuitton (er designte dort unter anderem die Supreme x Louis Vuitton-Kollektion), gab dabei sein Debut als Chefdesigner bei Dior. Diese fünf Dinge müsst ihr über die Show wissen: