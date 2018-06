"The Healthy Deodorant" Deo, Fr. 18.– von La Vanila

Im coolen Package: Dieses Deo, made in Berlin, schützt den ganzen Tag vor unangenehmen Gerüchen und ist für jeden Hauttyp geeignet.

Für all jene, die mehr Fettgehalt wünschen, gibts von Fine auch eine Deo-Crème – mit Zeder, Bergamotte und nährenden Ölen wie Kakaobutter, Kokosnussöl und Sheabutter.

Dieser Minze-Deostick erfrischt und bringt euch trocken durch den Tag. Dazu kommt er in einer umweltfreundlichen Verpackung, die zu 100% kopostierbar ist.

Was ihr beachten solltet: Am besten wirkt das alufreie Deo, wenn ihr es auf die frisch gereinigten Achseln auftragt und gut einarbeitet, bevor ihr euch anzieht. Ob Roller, Spray oder Crème ist eurem Geschmack überlassen – bei trockener und schnell gereizter Haut ist allerdings vor allem eine Deo-Crème von Vorteil, weil sie einen erhöhten Fettgehalt hat.



In der Bildstrecke findet ihr Produkte, die Wirkung ohne Alu verprechen.