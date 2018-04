Gewinne dein Ticket zur exklusiven Muttertags-Shopping Night

Der Muttertag ist dazu da, einmal herzlich danke zu sagen. Swarovski hat sich daher zusammen mit 20 Minuten Friday etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Gewinne für dich und deine Mutter – oder eine andere Person, die dir am Herzen liegt – exklusive Tickets für die Friday Shopping Night powered by Swarovski!

Programm

Wann & Wo

Mit etwas Glück kannst du zusammen mit deiner Begleitung am 8. Mai dabei sein. Die Shopping Night powered by Swarovski findet von 18.00 bis 21.00 Uhr im Swarovski-Store am Bahnhofplatz 7 in Zürich statt.