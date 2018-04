Surfe durch unsere neue Seite und gewinne tolle Preise

Share on Messenger

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Endlich ist es so weit: Unser neues Lifestyleportal ist online! Wir haben in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet und freuen wir uns, dass wir endlich live sind. Weil das natürlich gefeiert werden muss, gibt es jetzt etwas zu gewinnen. Entdecke unsere neue Seite und beantworte die Fragen im Formular. Mit etwas Glück gewinnst du einen der tollen Preise.

1. Preis

Ein Flug mit Edelweiss für zwei Personen in der Economy Class zu einer der folgenden neuen Destinationen:



• Buenos Aires ist mit tollen Sehenswürdigkeiten ein guter Ausgangspunkt, um die Schönheit von Argentinien zu erkunden.



• Colombo, um das vielfältige Sri Lanka für Aktiv-, Kultur oder Badeferien zu entdecken.



• Oder Ho Chi Minh City in Vietnam, eines der schönsten Reiseländer in Südostasien mit wunderbaren Stränden, atemberaubender Natur und beeindruckender Kultur.



Flyedelweiss.com