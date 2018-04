«Originell? Wollen wir gar nicht sein»

Verbesserungen statt Schnickschnack

Aus der Not wurde eine ideale Startrampe für ein erfolgreiches Unternehmen. Die drei Freunde kauften einen Food-Truck und brachten ihre Burger in Genfs Strassen unter die Leute. Ihr Angebot war von Anfang an klein – und ist es noch heute. «Alles, was wir verkaufen, wird bei uns hergestellt. Wir fokussieren darauf, hervorragende Qualität zu liefern und unsere wenigen Gerichte immer mehr zu optimieren», sagt Yann. Andere Gastronomen zelebrieren die Kreativität, servieren originelle Hamburger. THF will etwas anderes: «Bei uns kriegt man genau das, was man erwartet, wenn man an einen Burger denkt.»



Das Konzept kam an, und wie. Heute fahren unter der Woche zwei THF-Trucks durch Genf, ab April bis in den Spätsommer sind sie jedes Wochenende für Festivals, Hochzeiten oder Partys gebucht. Zudem gibt es in Genf zwei Restaurants und zwei Oyster-Bars. «Das hätten wir uns nie träumen lassen», sagt Popper. «Wir haben zusammen auf der Strasse Burger verkauft und fanden das schon die Erfüllung unseres Traums. Jetzt sind wir 35 und haben einen tollen Staff von über 100 Menschen, die mit uns THF repräsentieren.»