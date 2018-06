Fahr mit am Zürcher Style Ride

Seit über 100 Jahren produziert Oris in Hölstein mechanische Uhren und hat sich über Generationen weiterentwickelt zu einer Marke, die für einen unabhängigen Geist, handwerkliches Können und ein hohes Qualitätsbewusstsein steht. Die Schweizer Uhrenmarke bestimmt ihren eigenen Weg und setzt ihren Glauben an Schönheit, Vervollkommnung und Nachhaltigkeit um. Ihre neue Philosophie «Go your own way» ist Ausdruck dieser Freiheit – und will die Kunden von Oris ermutigen, ebenfalls ihren eigenen Weg zu gehen.

Die Oris Big Crown Pointer Date

Ein absoluter Klassiker in der Oris-Produktpalette ist die Fliegeruhr Big Crown Pointer Date – und das weit über die Landesgrenzen hinweg. Das Uhrwerk mit Zeigerdatum ist seit mehr als 70 Jahren eine Oris-Spezialität. Mit dem extrem schlag- und kratzfesten Saphirglas ist die Fliegeruhr für alle Herausforderungen des modernen Lebens gerüstet und passt zu fast jedem Outfit.







Die neue Oris-Boutique

Ab dem 23. Juni kannst du mitten in Zürich die verschiedenen Uhren von Oris anprobieren und kaufen. Die neue Boutique findest du am Rennweg 27 in Zürich.











Wettbewerb

Zeig uns mit einem Foto, wie individuell du bist! Insgesamt werden 5 x 2 Tickets für das exklusive Opening-Event der neuen Oris-Boutique in Zürich am 22. Juni von 18.30 bis 21 Uhr verlost. Freue dich auf leckeres Essen von Happy Souls, coole Drinks von Hendrik's Gin und den Sound von DJ Evangelos. Die besten Einsendungen wird Oris am Opening-Event ausstellen.



Aber das ist noch nicht alles! Alle fünf Gewinner können zudem am Style Ride Zürich teilnehmen. An dieser Velotour zeigt jeder Fahrer sein coolstes Outfit und seinen freshen Style. Wer am meisten mit seinem Auftreten überzeugt, gewinnt ein Heritage-Modell aus der Oris-Big-Crown-Pointer-Date-Kollektion.