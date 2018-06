Die schnelle Hilfe

So weit, so vorbeugend. Sollte es aber trotzdem zu einer Blase kommen, dann müsst ihr weder barfuss rumlaufen noch auf trendiges Schuhwerk verzichten. Dafür sorgt das COMPEED®-Pflaster mit Hydrokolloid-Wundauflage. Mit ihm heilen Blasen schneller, besser und ohne Narbenbildung. Es legt sich sicher wie eine zweite Haut auf die wunde Stelle und hält sie feucht, ohne mit ihr zu verkleben. Ausserdem bildet ein semiokklusiver Polyurethanfilm über dem verletzten Gewebe ein weiches Kissen, das für Schutz und Druckentlastung sorgt. Alles in allem optimale Bedingungen für ein ungestörtes Abheilen der Blase. Und was das Pflaster, abgesehen von all diesen Vorteilen, zum perfekten Notfallhelfer macht: Es passt in jede Tasche. Auch in die Sporttasche eures Liebsten.