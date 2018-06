Ausgestattet mit seiner Canon EOS M50 begleitet Street-Fotograf Sebastian Spasic Vartan ein Stück weit in seinem bewegten Leben. Vartans Next First: das Berliner Theater am Potsdamer Platz einen Monat lang en suite mit seiner Show «Flying Illusion» zu bespielen. Dabei sind harte Arbeit für die Tänzer, eng getaktete Vorbereitungszeiten im Theater und eine leise Angst, die knapp 1'800 Sitzplätze des Theaters nicht einen Monat lang besetzt zu bekommen, vorprogrammiert.



Aber das hält Vartan nicht auf. Es geht immer weiter: Parallel entwickelt das Berliner Urgestein schon weitere Tanzprojekte, die zukünftig auf den Bühnen dieser Welt die Herzen des Publikums erobern sollen. Und nicht nur das – Vartan hat Sebastian mit seiner Canon EOS M50 auch in die Flying Steps Academy, die er 2007 in Berlin gegründet hat, mitgenommen. Hier werden Kids, Jugendliche und Erwachsene im kultigen Berlin-Kreuzberg tagtäglich in verschiedenen Dance Styles – Hip Hop, House, Breakdance, Contemporary oder sogar in Fitness-Kursen - unterrichtet. An diesem Ort bieten sich Sebastian tolle Motive, die er mit seiner spiegellosen Systemkamera gut einfangen kann.