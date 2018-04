Stelle dich der Challenge und gewinne eine Reise nach Los Angeles

Zwischen 10 und 16 Jahren alt waren Amanda Steele, Madison Beer und Margaret Zhang, als sie ihre Karrieren in den sozialen Netzwerken starteten. Die drei haben trotz ihres jungen Alters geschafft, was sich viele wünschen: Sie begeisterten ihr Publikum und sind heute Vorbilder in der Welt der Mode oder der Musik. Bvlgari hat sie ausgewählt, um die Werbekampagne des neuen Parfüms Omnia Pink Sapphire mitzugestalten.

Traumreise zu gewinnen

Um Influencerinnen zu werden, haben Amanda, Madison und Margaret gelernt, über ihre Grenzen hinauszugehen – kannst du das auch? Nimm die Herausforderung an und beweise es! Mit etwas Glück lädt dich Bvlgari nach Los Angeles ein (Flug, Hotel und ein Helikopterflug inklusive), wo du mit zwei Personen deiner Wahl drei Nächte verbringst. Zum Teilnehmen kannst du dich auf dieser Seite oder von den drei unten stehenden Videos inspirieren lassen. Zieh dir einfach deine pinken Lieblingskleider an, schminke dich fröhlich-bunt oder performe zu deinem Lieblingslied. Mach dabei ein Foto oder ein Video von dir, und teile es auf deinem öffentlichen Instagram-Profil mit den Hashtags: #JUSTDAREBULGARI und #BulgariLosAngeles und tagge @bulgariparfums. Jetzt bist du dran!





Teilnahmeschluss: 31. Mai 2018





Teilnahmebedingungen: Teilnehmende müssen mindestens 21 Jahre alt und in der Schweiz wohnhaft sein. Letztes mögliches Abreisedatum: 20. Dezember 2018. Die Gewinner müssen eine Kopie ihres Passes sowie sämtlicher weiterer Dokumente, die für Bvlgari nützlich sind, übermitteln und eine einmonatige Frist für die Reservation von Flug, Hotel und Helikopter berücksichtigen. Bvlgari übernimmt keine zusätzlichen Ausgaben vor Ort und deckt keine Risiken ab. Für die Reise sind ausschliesslich die Gewinner verantwortlich. Wenn die Reise auf Antrag des Gewinners annulliert oder verschoben werden muss, übernimmt dieser die dadurch entstehenden Kosten. Der Gewinner/die Gewinnerin wird via Instagram DM am 8. Juni 2018 im Verlauf des Nachmittags informiert. Wenn bis am 13. Juni 2018 keine Antwort eingeht, wird ein/e andere/r Gewinner/in ermittelt. Der Gewinner/die Gewinnerin und seine/ihre Begleiter müssen über einen gültigen Pass und ein Visum für die USA verfügen. Bvlgari ist nicht für die Beschaffung des Visums verantwortlich. 20 Minuten Friday ist weder Sponsor noch Partner dieses Wettbewerbs und lehnt in Bezug auf die Verlosung und den Gewinn jede Haftung ab. Die Teilnahmebedingungen werden bei Athemis in Neuenburg hinterlegt.