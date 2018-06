Die Openair-Kinosaison steht an, und du hast jetzt die Chance, zwei Tickets zu gewinnen. Friday und Allianz Cinema verlosen 50 x 2 Eintrittskarten für das Openair-Kino in Zürich und Basel am 17. August 2018.

Erlebe die einmalige Atmosphäre unter freiem Himmel und schau dir den Film «Molly's Game» an.





Molly Bloom ist eine junge und sehr talentierte Skirennfahrerin, die ihre Karriere nach einem schweren Sturz aufgeben muss. Über einen Aushilfsjob kommt sie mit einer Welt in Kontakt, in der die Reichen und Mächtigen regieren, der Underground-Poker-Szene in Hollywood. Molly ist wie geschaffen dafür, solche Anlässe zu organisieren, und stellt das exklusivste und riskanteste Pokerturnier in Los Angeles auf die Beine. Der Einsatz ist hoch – Molly erregt mit ihrer Glückssträhne zu viel Aufmerksamkeit, und bald sitzen Mitglieder der russischen Mafia an ihrem Tisch. Sie wird von FBI-Agenten verhaftet und unter Anklage gestellt. Molly hat nur eine Person, der sie vertrauen kann und am Ende muss sie die Verantwortung ganz alleine tragen.





Wenn du keine Lust hast, einen warmen Sommerabend im Kino zu verbringen, haben wir die Lösung für dich. Geniesse den Film im Openair-Kino am Zürichhorn oder in der schönen Altstadt von Basel.